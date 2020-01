Crisis Venezuela – In 2019 kwamen 67 mensen om bij manifestaties in Venezuela

Bij de talrijke manifestaties die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in Venezuela zijn in totaal 67 mensen omgekomen. Onder hen zijn 59 gedood door de ordediensten of gewapende burgergroeperingen die de regering van president Nicolas Maduro steunen. Dat meldt de ngo Venezuelan Observatory of Social Conflict (OVCS) in zijn jaarlijkse rapport vrijdag. In zes gevallen ging het om “buitengerechtelijke executies” uitgevoerd door de special forces van de politie na protesten.

De regering “reageerde” op de vele demonstraties die in 2019 in Venezuela werden georganiseerd met “een dodelijke repressie”, klinkt het in het rapport.

Het merendeel van de overlijdens vonden in januari en februari 2019 plaats, op het moment dat tienduizenden mensen op straat kwamen na een oproep van oppositieleider Juan Guaido.

Volgens de ngo vonden vorig jaar in totaal 16.739 manifestaties plaats. Dat komt neer op gemiddeld 46 manifestaties per dag. Het leeuwendeel van die acties had een sociaal karakter en er kwam meestal slechts een handvol mensen bijeen.

Bron: Belga