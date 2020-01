Belgen in het buitenland – Batshuayi scoort in FA Cup voor Chelsea

Chelsea, met Michy Batshuayi in de basis, heeft zaterdag tweedeklasser Hull City met 1-2 uitgeschakeld in de zestiende finales van de FA Cup. Batshuayi speelde de hele wedstrijd en scoorde het openingsdoelpunt. Batshuayi mocht nog eens starten aan een wedstrijd. Hij bedankte hiervoor al na zes minuten met een doelpunt. Na een tegenaanval kon de aanvaller een afgeblokte bal in doel schieten.

In de tweede helft verdubbelde Chelsea de score na een kopbaldoelpunt van Tomori (64.). Grosicki (78.) zorgde nog, met een afgeweken vrije trap in de muur, voor de aansluitingstreffer.

bron: Belga