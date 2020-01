Aardbeving Turkije – Balans loopt op: achttien doden

De voorlopige balans van de aardbeving vrijdag omstreeks 20.55 uur (lokale tijd) in het oosten van Turkije is opgelopen tot minstens achttien doden. Dat meldt de minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca. Zeker 500 mensen raakten gewond. De aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter heeft minstens dertien mensenlevens gekost in de provincie Elazig, en vijf dodelijke slachtoffers in de aanpalende provincie Malatya.

Het officiële Turkse agentschap voor rampsituaties AFAD maakt verder melding van minstens dertig naschokken in de loop van de dag. Er zijn meer dan vierhonderd reddingsteams ter plaatse gestuurd.

Bron: Belga