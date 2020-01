Tour Down Under – Ewan Caleb wint vierde rit, Richie Porte blijft leider

De Australiër Ewan Caleb (Lotto Soudal) heeft vrijdag de vierde rit in de Tour Down Under op zijn naam geschreven. Landgenoot Richie Porte (Trek-Segafredo) blijft leider in het algemene klassement. Caleb bleef na 152.8 kilometer tussen Norwood en Murray Bridge Sam Bennett (Deceuninck – Quick Step) en Jasper Philipsen (UAE) voor. In het algemene klassement houdt Porte de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en de Australiër Robert Power achter zich.

De vijfde rit voert de renners zaterdag over 149,1 kilometer van Glenelg tot Victor Harbor. Het doek valt zondag over de Tour Down Under met een etappe van 151,5 kilometer tussen McLaren Vale en Willunga Hill.

Daryl Impey won de twee voorbije edities. Richie Porte moest telkens vrede nemen met de tweede stek.

bron: Belga