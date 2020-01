Coronavirus – Twee gevallen bevestigd in Frankrijk – de eerste in Europa

In Frankrijk zijn de eerste gevallen van het besmettelijke coronavirus vastgesteld, met name in Bordeaux en Parijs. Het gaat om de eerste in Europa. Dat meldt de Franse minister van Gezondheid, Agnès Buzyn, vrijdagavond. Het eerste geval werd vastgesteld bij een patiënt in een ziekenhuis in Bordeaux, het tweede bij een patiënt in Parijs. De patiënt in Bordeaux was onlangs in de Chinese stad Wuhan, waar de eerste besmettingen van het virus zijn ontdekt. Over de patiënt in Parijs zijn geen details naar buiten gebracht, meldt de Franse krant Le Parisien. Beiden zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens minister Buzyn is de kans groot dat er meer besmettingen in het land opduiken. “We zullen er alles aan doen om deze epidemie te bedwingen”, aldus de Franse minister tijdens een persconferentie. Maar volgens haar is het onmogelijk om in deze tijd de grenzen te sluiten.

Sinds eind december zijn honderden mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus 2019-nCoV in de Chinese provincie Hubei, voornamelijk in en rond de stad Wuhan. Tot nu toe zijn er zesentwintig patiënten gestorven.

Bron: Belga