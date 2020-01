37 miljoen mensen onder quarantaine door nieuw coronavirus

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus gelden in de zwaar getroffen Chinese provincie Hubei intussen strikte bewegingsbeperkingen voor ongeveer 37 miljoen mensen. Jingzhou (5,6 miljoen inwoners), Xiaogan (5 miljoen) en Dangyang (470.000) zijn drie nieuwe metropolen waar het openbaar vervoer is stilgelegd. Daarmee zijn samen met de provinciehoofdstad Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak, minstens elf steden zo goed als van de buitenwereld afgesloten. Het attractiepark Disneyland in Shanghai, de grootste stad van China, heeft tot nader order de deuren gesloten, dat “met als doel de epidemie te voorkomen en te controleren en om de gezondheid te vrijwaren”, zo heeft Shanghai Disney op zijn website laten weten. Bij 876 mensen is het coronavirus vastgesteld, aldus Chinese staatsmedia. Zesentwintig patiënten zijn gestorven.

bron: Belga