Steek deze gevaarlijke producten van webshops nooit in je vagina

Het wereldwijde web is een bron van veel vertier, maar ook van veel ellende. Onlineshops bieden heel veel speciale producten aan voor je vagina, waarvan vele echter compleet ongezond en zelfs ronduit gevaarlijk zijn. Steek bijvoorbeeld nooit een gehaakte tampon in je vrouwelijke geslachtsorgaan.

Producten die online worden aangeboden, zijn vaak vrij van regels en veiligheidsvoorschriften. Pas dus op met wat je allemaal in je online winkelmandje legt, want zeker in gevoelige lichaamsdelen zoals de vagina kunnen ongecontroleerde producten vaak veel schade veroorzaken. The Guardian lijstte zes online producten op die je nooit vaginaal moet gebruiken.

1. Gehaakte tampons

We maken steeds vaker onze dingen zelf – of het nu uit mode-, milieu- of budgettaire overwegingen is. Dat is goed, al laat je sommige dingen gewoon beter aan een professional over. Tampons is zo’n product wat aan strenge veiligheidsvoorschriften moet voldoen. De vagina is immers een plek met een complexe bacteriële flora, met ook risico op ziektes zoals het toxischeshocksyndroom. Een gehaakte tampon, of je nu echt zelf de breinaalden opneemt of de tampon op een van de zovele Amerikaanse online platforms koopt, is daarom geen goed idee.

2. ‘Vaginaverstrakkende’ staafjes

Dit soort staafjes wordt bijvoorbeeld verkocht in online winkels zoals Amazon – waar je ook nonsens zoals namaak maagdenvliezen kan kopen – en zijn bedoeld om je vagina (dat is dus het innerlijke deel van het vrouwelijke geslachtsdeel, de buitenkant heet de vulva) te “verjongen” en “strakker te maken”. Dit kan uiteraard niet: vagina’s komen in allerlei vormen en maten. Bovendien is ook je eigen seksueel plezier onafhankelijk van hoe strak je vagina is. Je vriendjes seksueel genot kan wel groter worden met een strakkere vagina, maar daar gaan deze staafjes je zeker niet bij helpen. Wat je wel kan doen, is je bekkenbodemspieren trainen met behulp van allerlei Kegeloefeningen die niets anders dan zweet kosten.

3. Wietproducten

Op het internet is een groot gamma aan vaginale wietproducten te vinden, zoals wiettampons, wietglijmiddel en wietvibrators. Hoewel het pijnverlichtende effect van wiet in olie- en vaste vorm al bewezen werd, is dit niet het geval bij bovenstaande producten. Van het gebruik van een wiettampon zal je dus niet high worden noch kan het helpen je spieren te ontspannen bij vaginisme.

4. Bleekmiddel

Door de porno-industrie wordt een zo licht mogelijke vulva steeds populairder. Nogmaals: ook vulva’s komen in allerlei vormen en maten, en hebben (enkel in medische gevallen) geen enkele noodzaak om veranderd te worden. Je vulva bleken met crèmes of laserbehandelingen is dan ook echt geen goed idee. Het kan bovendien leiden tot irritatie, ontstekingen en infecties zoals spruw en bacteriële vaginose.

5. Gallen van de eik

We horen je al denken: wat in godsnaam zijn gallen? Gallen zijn kleine bollen die op allerlei planten en bomen kunnen ontstaan als gevolg van een insect die haar eitjes op de bladeren legt. De gal dient dan als bescherming en voedsel voor de larve. Sommige online oplichters proberen vrouwen ervan te overtuigen die gallen van een eik te koken, te verwerken tot een pasta en die in je vagina te stoppen. Dat zou leiden tot een drogere en strakkere vagina. Over waarom een strakkere vagina niet nodig is, hadden we het al. Een drogere vagina is zo mogelijk nog een slechter idee. Door je vagina uit te drogen, maak je de beschermende slijmlaag kapot, vernietig je mogelijk ook goeie bacteriën en heb je meer kans op schaafwonden – seks wordt dus gewoon pijnlijker.

6. Intieme zeep

Hoewel dokters het er unaniem over eens zijn dat je je vulva of vagina niet moet wassen met zeep, staat de supermarkt toch vol met speciale zeep voor de intieme regio. De vulva en vagina zijn echter organen die zichzelf schoonmaken, en zeep verstoort de natuurlijke pH-balans. Dat kan ook weer leiden tot bacteriële vaginose, wat vervolgens leidt tot onaangename geurtjes – wat je ironisch genoeg juist wil vermijden door intieme zeep te gebruiken.