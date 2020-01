Station Gent Sint-Pieters krijgt grootste overdekte fietsenstalling van Europa

NMBS breidt de overdekte fietsenstalling van het station Gent Sint-Pieters uit tot de grootste van Europa, met 17.000 plaatsen. De renovatie ervan zal nog tot 2027 duren. “Ambitieus, innovatief, duurzaam en functioneel: een station dat hoort bij Gent”, zei burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) over de hertekende plannen.

Door de beschikbare ruimte beter te benutten en door meer gebruik te maken van etagerekken, kan de voorziene capaciteit van de fietsenstalling opgetrokken worden van 13.500 naar 17.000 overdekte fietsplaatsen. Een fietsdetectiesysteem moet gebruikers snel naar beschikbare plaatsen leiden. Er komt ook aandacht voor bakfietsen en andere vervoersmodi.

Grootste ter wereld?

Mogelijk zal de Gentse fietsenstalling zelfs de grootste van de wereld zijn. Eerder had de Nederlandse stad Utrecht immers aangekondigd met 12.500 plaatsen de grootste overdekte fietsenstalling ter wereld uit te baten. Maar de NMBS kon het eigen project vrijdag niet omschrijven als de nieuwe wereldrecordhouder.

De plannen maken deel uit van een grondige renovatie van het station Gent Sint-Pieters. De NMBS schrapte vorig jaar een geplande overkapping van acht sporen en wilde ook op fietsenstallingen besparen. Dat leidde tot een storm van protest in volle verkiezingscampagne, waarna uiteindelijk de voltallige Gentse gemeenteraad protest aantekende. Nadat De Clercq burgemeester was geworden, trok hij samen met schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) naar NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir om het dossier te deblokkeren.

Hertekende plannen

Na maandenlang overleg werden vrijdag de hertekende plannen voorgesteld. Die omvatten toch een overkapping, die architecturaal aansluit bij de reeds bestaande overkapping en het comfort van de reizigers garandeert. Op het dak komen er zonnepanelen. Het gebouw wordt uitgerust met een reeks energiebesparende maatregelen en krijgt dus ook een zeer uitgebreide overdekte fietsenparking.

“Het resultaat is ongelooflijk goed”, zei mobiliteitsschepen Watteeuw. “Belangrijk is dat dit mogelijk werd door een open en constructieve houding van de NMBS en de stad Gent.” Ook De Clercq is opgetogen over de verbeterde toekomstplannen. Hij sprak van “meer station voor hetzelfde geld”.

De NMBS neemt het nodige lastenboek voor haar rekening en zal een omgevingsvergunning aanvragen. Tegen de zomer van 2021 zou de eerste spade de grond in moeten gaan.