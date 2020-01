Zeker dertien doden bij overstromingen en hevige regen in Madagascar

Zeker dertien personen zijn om het leven gekomen sinds het begin deze week hevig is beginnen regenen in Madagascar. Dat zegt het nationaal agentschap voor rampenbestrijding donderdag. Het slechte weer treft meer dan 47.000 personen op de Afrikaanse eilandnatie, zegt het agentschap. Grote verkeersassen in het noorden zijn onbegaanbaar geworden en een dam aan de gemeente Tanambe heeft het begeven. Daardoor zijn verschillende dorpen en landbouwgrond in de omgeving overstroomd.

Sommige slachtoffers moesten in veiligheid gebracht worden met kano’s en speedbootjes, zegt Elack Olivier Andriakaja, het hoofd van de rampenbestrijding. “De komende weken zal het blijven regenen.”

