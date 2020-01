Drie doden na crash van blusvliegtuig in Australië

In Australië is vandaag een blusvliegtuig neergestort. Daarbij zijn de drie bemanningsleden om het leven gekomen, zo hebben de autoriteiten gemeld. Het ongeval gebeurde in bergachtig gebied in de deelstaat New South Wales. Volgens lokale media verloren de blusdiensten rond 13.30 uur lokale tijd het contact met het vliegtuig toen het bij de plaats Peak View vloog, zo’n 400 kilometer ten zuidwesten van Sydney. De stad ligt vlakbij een grote bosbrand in het nationale park Wadbilliga, die de brandweer niet onder controle heeft. Het toestel zou daar helpen het vuur te bestrijden, maar het stortte donderdagnamiddag neer nabij Cooma, zo’n 116 kilometer ten zuiden van Canberra.

Het zou gaan om een C-130 Hercules van de Canadese maatschappij Coulson Aviation. De drie omgekomen bemanningsleden zijn Amerikaanse brandweermannen, zo melden de Australische autoriteiten. Zij waren naar Australië gekomen om hun uitgeputte Australische collega’s bij te staan. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend, maar de autoriteiten houden er ernstig rekening mee dat de hevige wind, die het besturen van grote toestellen erg moeilijk maakt, een rol heeft gespeeld.

Australië gaat sinds september gebukt onder grote bosbranden. Tot nu toe zijn 32 mensen en naar schatting 1 miljard dieren omgekomen door het vuur. Door warmer weer en harde winden in het zuidwesten van het land dreigt het vuur zich daar donderdag verder uit te breiden. Het vliegveld van hoofdstad Canberra ging donderdag dicht omdat de vlammen te dichtbij komen.

Bron: Belga