Coronavirus – Vaccin tegen coronavirus waarschijnlijk binnen een jaar beschikbaar

De ontwikkeling van een vaccin tegen het nieuwe coronavirus zal volgens de Globale Alliantie voor Vaccinatie en Immunisatie (GAVI) minstens een jaar in beslag nemen. Door de mysterieuze longziekte zijn in China al zeker 544 mensen besmet en zeventien mensen om het leven gekomen. Volgens GAVI’s CEO, Seth Berkley, weten wetenschappers nog niet genoeg over de epidemiologie van het virus om het goed te kunnen evalueren. Wel zijn verschillende organisaties ondertussen al aan de slag gegaan met het virus om het te bestuderen. Toch kan het “nog maanden duren” vooraleer er klinische proeven plaatsvinden en duurt het nog minstens een jaar voordat een vaccin beschikbaar is voor gebruik, aldus Gavi.

Het nieuwe coronavirus werd voor het eerst ontdekt in de Chinese stad Wuhan, waar zo’n 11 miljoen mensen wonen. Intussen werden er ook besmettingen gemeld buiten China zoals in Japan, de Filippijnen, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand en de Verenigde Staten.

GAVI is een non-profitorganisatie die samenwerkt met overheden, bedrijfsleiders, de Wereldbank, liefdadigheidsinstellingen en ngo’s om vaccinatiedoelstellingen te behalen.

