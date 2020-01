Charline Van Snick start olympisch jaar met brons

Charline Van Snick (-52 kg) heeft op de Grand Prix van Tel Aviv brons veroverd en zette op die manier de laatste rechte lijn naar de Olympische Spelen in Tokio goed in. Jorre Verstraeten (-60 kg) strandde in de herkansingen, Ellen Salens (-48 kg) en Amber Ryheul (-52 kg) in de achtste finales en Anne-Sophie Jura (-48 kg) verloor haar eerste kamp. Charline Van Snick (IJF 11) won haar kamp voor brons op haar kenmerkende manier: de minste aarzeling van de tegenstrever benutte ze om een ippon te scoren. Toen de Poolse Karolina Pienkowska (IJF 30) na 3 min een fractie van een seconde twijfelde om haar aanval door te zetten, reageerde onze landgenote met een houdgreep en dat volstond om zich het brons toe te eigenen.

Eerder op de dag won ze met ippon van de Georgische Mariam Janashvili (IJF 117) en de Hongaarse Reka Pupp (IJF 23) om vervolgens door de Japanse Chishima Maeda (IJF 38) naar de herkansingen te worden verwezen. De Japanse nummer 2 kwam eerst op voorsprong met waza-ari en een halve minuut voor tijd maakte ze het af met ippon. Maar in de herkansingen tegen de Israëlische Gefen Primo (IJF 10) won Charline Van Snick op een gelijkaardige manier.

Jorre Verstraeten (IJF 22) moest in de herkansingen met waza-ari zijn meerdere erkennen in de Zuid-Koreaan Harim Lee (IJF 17) en eindigde zo op de 7e plaats.

Ellen Salens (IJF 106) verloor haar achtste finales na 14 seconden van de Française Melanie Clement (IJF 6), die op het einde van de dag het podium op mocht voor brons. Ook Amber Ryheul (IJF 66) verloor haar achtste finale tegen de Poolse Karola Pienkwoska, die uiteindelijk het duel voor brons zou verliezen tegen Charline Van Snick.

Anne-Sophie Jura liet zich in haar eerste gevecht van de dag verrassen door de Chileense Mary Dee Vargas Ley (IJF 36), die aan een waza-ari genoeg had om onze landgenote naar huis te sturen.

bron: Belga