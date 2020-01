Belgen in het buitenland – Liverpool klopt Wolverhampton, Boussaid helpt NAC aan bekerstunt tegen PSV

Liverpool heeft donderdagavond op de 24e speeldag in de Premier League zijn veertiende competitiezege op rij geboekt. Op het veld van Wolverhampton haalden de Reds het na een aangenaam kijkstuk met 1-2. Minder goed nieuws was er voor sterspeler Sadio Mané, die na een halfuur uitviel met een blessure. Henderson (8.) zette Liverpool vroeg op rozen. Op een hoekschop van Alexander-Arnold verlengde de Engelse middenvelder de 1-0 met de schouder in doel. Wolverhampton, met Leander Dendoncker 90 minuten op het veld, kon snel op gelijke hoogte komen, maar Doherty kopte naast. Na de thee lukte het wel voor Wolves. Raul Jimenez (51.) zorgde met een overhoekse kopbal voor de gelijkmaker. Liverpool slikte voor het eerst in acht matchen nog eens een tegendoelpunt, maar de zege ontsnapte de fiere competitieleider niet. Net wanneer Divock Origi zich opmaakte om in te vallen, vlamde Roberti Firmino (84.) de 1-2 in de winkelhaak. Liverpool is nu al veertig matchen ongeslagen in de Premier League en behoudt zijn voorsprong van 16 punten op Manchester City.

In de Nederlandse KNVB-beker plaatsten tweedeklassers NAC Breda en Go Ahead Eagles zich voor de kwartfinales. NAC zorgde voor de verrassing door PSV uit het toernooi te knikkeren. Een belangrijke rol was weggelegd voor onze landgenoten Arno Verschueren en Othman Boussaid. Verschueren legt hem panklaar voor Boussaid (54.), die hem in twee instanties binnen trapte: 1-0. Het jeugdproduct van Lierse koos een goed moment om zijn eerste van het seizoen te maken. PSV moest het laatste halfuur met tien volmaken na rood voor Baumgartl, die de doorgebroken Boussaid neerhaalde. Ilic (73.) legde de 2-0 eindstand vast. Go Ahead Eagles, met Jenthe Mertens, klopte derdeklasser IJsselmeervogels op strafschoppen. Na een 1-1 gelijkspel en doelpuntenloze verlengingen, waren achttien penalty’s nodig om een winnaar te bepalen. Go Ahead trok aan het langste eind.

bron: Belga