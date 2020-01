‘Wildkakker’ terroriseert het centrum van Kortrijk

Het centrum van Kortrijk worden sinds enkele weken geteisterd door iemand die etalages besmeurd met menselijke uitwerpselen. De politie heeft een onderzoek geopend en doet beroep op het cameranetwerk in de stad om de ‘wildkakker’ zo snel mogelijk te vinden.

Sinds de kerstvakantie zitten de middenstanders in het centrum van Kortrijk met een vervelend en vooral stinkend probleem. Regelmatig worden de etalages of het portaal van handelszaken besmeurd met menselijke uitwerpselen.

Ze worden letterlijk breed uitgesmeerd op de banken, het terras of tegen de etalage aan. “Echt wansmakelijk”, klinkt het bij de handelaars. Patisserie Ridder & Hove, schoenenwinkel Finezza en mannenmodezaak Vestiaire werden al het slachtoffer.

Tips welkom

De politie heeft een onderzoek geopend naar de “wildkakker”. Zij of hij is vooral actief in de Voorstraat en de Grote Kring, pal in het winkelwandelcentrum van de stad. Wie het is, blijft onduidelijk. Maar iedereen wil wel dat het stopt. Als er een vaststelling volgt, riskeert de dader een stevige GAS-boete.