Ook Ellie Goulding op affiche van Werchter Boutique

Naast hoofdact Taylor Swift met een exclusief concert voor de Benelux en de eerder aangekondigde ’5 Seconds of Summer’ staat ook de Engelse zangeres Ellie Goulding op de affiche van Werchter Boutique op zaterdag 20 juni in het Festivalpark van Werchter. Dat heeft organisator Live Nation bekendgemaakt.

Ellie Goulding is met haar dansbare meezingmuziek en bijzondere sopraanstem één van de leading ladies van de Britse pop. Ze debuteerde in 2010 met haar album ’Lights’. ’Burn’, ’How long will I love you’, ’Outside’ (met Calvin Harris) en ’Love me like you’ (uit de soundtrack van ’Fifty shades of grey’) zijn haar grootste hits in ons land.

Haar Joni Mitchell-cover ’River’ was in 2019 in Engeland dé kersthit. Haar laatste concerten in België dateren van 2016, onder meer Rock Werchter.

