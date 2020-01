Vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland – Vulkaan vertoont opnieuw verhoogde activiteit

Zes weken na de dodelijke vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland vertoont de vulkaan op White Island opnieuw een verhoogde activiteit. Dat hebben experts woensdag gemeld. Er zou opnieuw lava en as uit de vulkaan komen. Volgens vulkanoloog Craig Miller is het echter zeer onwaarschijnlijk dat het de komende vier weken opnieuw tot een explosieve uitbarsting komt. De uitbarsting van de meest actieve vulkaan van Nieuw-Zeeland deed zich voor op 9 december op White Island, een eiland op zo’n 48 kilometer voor de kust van Whakatane. Op het eiland bevonden zich toen 47 toeristen. Bij de ramp kwamen al twintig mensen om het leven. Heel wat overlevenden liepen brandwonden op en worden nog altijd in ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland en Australië verzorgd.

Er lopen inmiddels twee onderzoeken naar het drama. Zo gaan de autoriteiten onder andere na waarom de reisagentschappen ondanks een verhoogd dreigingsniveau de toestemming hadden om toeristen naar het eiland te brengen. Volgens de Nieuw-Zeelandse eerste minister Jacinda Ardern kan het onderzoek zeker een jaar duren.

bron: Belga