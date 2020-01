Premier League – Manchester United lijdt derde competitienederlaag in vier wedstrijden

Manchester United blijft op de sukkel in de Premier League. De Red Devils en haar geplaagde coach Ole Gunnar Solskjaer verloren woensdagavond op de 24e speeldag met 0-2 van degradatiekandidaat Burnley. Wood (39.) en Rodriguez (56.) zorgden voor de bezoekende goals op Old Trafford. Eind december won Man Utd nog met dezelfde 0-2 score bij Burnley. Het is voor Manchester United de derde nederlaag in de laatste vier competitieduels. Het team van de Braziliaanse Belg Andreas Pereira, die bij de pauze werd vervangen, blijft gedeeld vijfde, naast Tottenham en Wolverhampton. De Wolves van Leander Dendoncker hebben wel nog een wedstrijd te goed. Burnley doet onderin een goede zaak en klimt naar de dertiende stek.

bron: Belga