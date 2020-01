Macron ruziet met Israëlische politie bij bezoek aan Sint-Annakerk in Jeruzalem

De Franse president Emmanuel Macron heeft vandaag, bij een bezoek aan de oude stad in Jeruzalem, hevig ruzie gemaakt met Israëlische veiligheidsdiensten die in de weg stonden toen hij de Sint-Annakerk wou betreden. “Ik hou niet van wat je voor mijn neus hebt gedaan”, aldus de president in het Engels voor de camera. “Dit is Frankrijk. Iedereen kent de regels die al eeuwen gelden. Ga naar buiten a.u.b. Niemand moet een ander provoceren, begrepen?”. De kerk is al sinds 1856 Frans territorium.

De beelden zijn des te opmerkelijker omdat de vroegere Franse president Jacques Chirac tijdens een bezoek in 1996 aan de oude stad van Jeruzalem ook al ruzie maakte met opdringerige Israëlische veiligheidsdiensten.

Volgens Franse media verlieten de Israëli’s de kerk na de uithaal van Macron. De Franse president is in Jeruzalem voor een internationaal Holocaust-forum. Morgen heeft hij een ontmoeting met president Reuven Rivlin en premier Benjamin Netanyahu.

bron: Belga