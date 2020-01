FIBA Europe Cup (m) – Charleroi verliest opnieuw en is uitgeschakeld

Charleroi heeft woensdag op de vierde speeldag van de tweede ronde in de FIBA Europe Cup basketbal met 78-85 verloren van het Portugese Benfica en is daardoor uitgeschakeld. Spirou won nog geen enkele wedstrijd. In zijn match van de laatste kans moesten de Carolo’s het zonder Anthony Beane en Khalid Boukichou doen en schoot het de hele wedstrijd nipt tekort. Na een kwart stond het 16-19, bij de rust 41-43. Ook op tien minuten van het einde bleef er bij een 62-65 tussenstand hoop voor de thuisploeg, maar terugkeren lukte niet. Alex Libert was topschutter bij Charleroi met 17 punten, bij de Portugezen blonk Anthony Ireland uit met 19 punten.

Charleroi blijft met nog twee wedstrijden te gaan laatste in groep I en is uitgeschakeld. De top twee van elke groep stoot door naar de kwartfinales.

bron: Belga