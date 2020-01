Euroleague basket (v) – Castors Braine gaat zwaar onderuit bij Bourges

Castors Braine heeft woensdag op de elfde speeldag van de Euroleague basketbal bij de vrouwen met 80-59 verloren bij het Franse Bourges. Het deed zo een slechte zaak met oog op kwalificatie voor de kwartfinales. Celeste Trahan-Davis ontbreekt nog altijd bij Castors Braine, en dat hebben ze geweten. Bij de rust stond het 41-33 en viel de schade nog mee, maar in het derde kwart ging de kloof plots richting 20 punten. Braine kon in het slot geen vuist maken. Bij Bourges was Natalie Achonwa de uitblinkster met 19 punten, bij Braine Olesie Malashenko met 16 punten.

Bourges verstevigt zijn derde plaats en is zelfs al zeker van de kwartfinales. Braine is vijfde met drie zeges in elf wedstrijden en heeft nog drie wedstrijden om de top vier in te duiken, die recht geeft op de kwartfinales. De nummers vijf en zes worden opgevist in de EuroCup.

bron: Belga