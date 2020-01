Elise Mertens verspilt weinig energie in haar openingsmatch

Elise Mertens (WTA 17) plaatste zich vandaag moeiteloos voor de tweede ronde van de Australian Open. In minder dan een uur zette ze de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 86) opzij met 6-2 en 6-0. “Er stond heel veel wind maar ik voelde mij goed. Ik was heel geconcentreerd”, zei Mertens na haar vlotte zege in de 1573 Arena. “Zij maakte enorm veel fouten, sloeg geen twee ballen in het veld. Enerzijds was het niet makkelijk want er zat geen ritme in de match, maar anderzijds was het eenvoudig. Dit is uiteraard een goeie manier om erin te komen. Ik speelde een goede wedstrijd en heb geen energie verspeeld, terwijl ik morgen al opnieuw moet aantreden. En ik heb ervan geprofiteerd om nog een half uur extra te trainen op een van de nevencourts om de bal goed te voelen.”

Morgen staat Mertens tegenover de Britse Heather Watson (WTA 75). Die klopte haar vorige week na een marathonwedstrijd in de kwartfinale van het toernooi in Hobart.

“Dat was niet mijn beste wedstrijd tegen haar. Ik zal nog wel enkele beelden herbekijken. Er stond toen ook veel wind en in de balwisselingen was Watson toen meer solide. Ik zocht oplossingen terwijl zij zich misschien minder vragen stelde. Het wordt niet gemakkelijk. Ze is in vorm, heeft een goede return waarmee ze makkelijk kan wisselen van richting. Ik zal dus goed moeten opslaan, haar tweede bal aanvallen en proberen zoveel mogelijk te variëren. Ik voel momenteel geen stress en ik zal er klaar voor zijn.”

