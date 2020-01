BIZAR. Massale opkomst nekt wereldrecordpoging ‘meeste tweelingen op één plaats’

Een wereldrecordpoging ‘meeste tweelingen op één plaats’ in Sri Lanka is afgelopen maandag uitgedraaid op een mislukking, toen het sportstadion waar het evenement plaatsvond overspoeld werd door tweelingen. De organisatoren hadden de massale opkomst niet verwacht en konden de richtlijnen die Guinness World Records voor een recordpoging hanteert niet naleven.

De organisatoren van de Sri Lankaanse ‘tweelingenclub’ hadden een oproep gelanceerd om in de hoofdstad Colombo het record van 3961 tweelingparen, 37 trio’s drielingen en 4 kwartetten vierlingen te breken. Dat Guinness World Record werd in 1999 gevestigd in Taiwan.

Die oproep kreeg massaal gehoor. Al snel vormde zich een gigantische wachtrij voor het stadion, want alle geboortecertificaten van de deelnemers moesten gecontroleerd worden ter verificatie, opdat het record geofficialiseerd zou kunnen worden. Ook poseerden de participanten voor een rij fotografen, hetgeen de wachttijd nog verlengde.

Nieuwe poging

Na een tijdje bleek dat de organisatoren de opkomst niet meer de baas konden. De strenge richtlijnen die Guinness World Records hanteert bij een recordpoging konden niet langer nageleefd worden. Zo poseerde lang niet iedereen voor een verplichte groepsfoto als bewijs – zoals de regels voorschrijven.

“Al die mensen doorheen één ingang krijgen was niet gemakkelijk”, vertelde woordvoerster Wasana Ranasinghe aan AFP. De moeder van twee tweelingmeisjes schat dat er meer dan 6000 tweelingparen geregistreerd werden in een tijdspanne van vijf uur – van leeftijden gaande van drie maanden tot 89 jaar. “Over twee weken zullen we weten of de recordpoging geldig was.”

Het ziet er echter naar uit dat Guinness World Records het record niet zal officialiseren. In dat geval beloven de organisatoren alvast dat er komende herfst een nieuwe poging komt.