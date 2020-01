Nieuwe regering in Libanon

Libanon heeft in volle crisis een nieuwe regering gekregen, die door Hassan Diab geleid wordt. Ze komt er bijna drie maanden na het ontslag van premier Saad Hariri onder druk van de straat. Een hoge functionaris las de lijst met de regeringsleden voor op het presidentiële paleis in Beiroet, nadat president Michel Aoun het document ondertekend had na ruim drie maanden van getouwtrek in een gespannen sfeer.

Premier Hassan Diab beloofde dat zijn regering al het mogelijk zal doen om tegemoet te komen aan de eisen van de protestbeweging die het land sinds meer dan drie maanden in rep en roer zet en die een herziening van het politieke systeem eist.

“Het is een regering die de betrachtingen vertolkt van de betogers die in het hele land sinds meer dan drie maanden op de been zijn, en die aan antwoorden op hun eisen zal werken: een onafhankelijk gerecht, het terugwinnen van de verduisterde fondsen, de strijd tegen onwettige verrijking”, verklaarde de premier kort na de bekendmaking van zijn regering.

Bron: Belga