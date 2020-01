De mysterieuze longziekte heeft een vierde slachtoffer geëist, zo kondigde Peking dinsdag aan. Het gaat om een 89-jarige man. De man stierf op zondag nadat hij moeite had met ademhalen in Wuhan, de stad in het centrum van het land waar de epidemie begon. Ondertussen zijn al meer dan 200 mensen besmet, zei de lokale gezondheidscommissie in een verklaring.

Bron: Belga