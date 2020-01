David Goffin stoot vlot door naar tweede ronde van Australian Open

David Goffin (ATP 11) heeft zich vandaag probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open in Melbourne. De Luikenaar, het elfde reekshoofd, haalde het met 6-4, 6-3 en 6-1 van de Fransman Jérémy Chardy (ATP 58). De match op court drie duurde 1 uur en 48 minuten. Goffin, 29, en Chardy, 32, speelden voor de derde keer tegen elkaar. Belgiës nummer één klopte de Fransman vorig jaar op Wimbledon maar verloor van hem in 2015 op Roland Garros.

In de tweede ronde neemt Goffin het op tegen de Brit Cameron Norrie (ATP 62) of de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 64).

Vorig jaar verloor Goffin ‘down under’ in de derde ronde tegen de Rus Daniil Medvedev. Zijn beste uitslag is een kwartfinale in 2017. Op de voorbije ATP Cup toonde Goffin met zeges tegen Rafael Nadal en Grigor Dimitrov dat hij dit jaar even hoog mag mikken.

David Goffin is de enige Belgische man op de hoofdtabel van de Australian Open. Kimmer Coppejans (ATP 158) strandde in de derde en laatste kwalificatieronde. Steve Darcis (ATP 176) ging er in zijn laatste toernooi al in de eerste voorronde uit.

