België is nog steeds “in business”, ondanks lopende zaken

Premier Sophie Wilmès heeft vanochtend Carlos Brito, de CEO van AB InBev, ontmoet op het Wereld Economisch Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. “Een aangename ontmoeting”, zei Brito. Wilmès vindt het belangrijk om België te vertegenwoordigen op de “bijenkorf van politici, economische verantwoordelijken, bedrijven, academici en ngo’s”. Ze wil tonen dat België nog altijd openstaat voor handel, ook al zit de regering al meer dan een jaar in lopende zaken. België, waarvan de economie volgens de premier erg openstaat voor buitenlandse investeringen, “moet op het internationale toneel bestaan”, aldus Wilmès over het belang om op het WEF in Davos aanwezig te zijn.

Ondanks lopende zaken “blijven we werken, de economie blijft draaien”, aldus de premier. “We zijn altijd vastberaden om het land, de economie, te doen vooruitgaan in het belang van de burgers.”

Volgens Wilmès is het WEF de kans om aan “speeddating” te doen. “InBev stelt meer dan 3.300 mensen tewerk (in België, red.), het is dus logisch de CEO regelmatig te ontmoeten”, zei de premier over haar ontmoeting met Brito. “Dat dient de toekomst van het land.”

Het vijftigste Wereld Economisch Forum in Davos ging dinsdagochtend van start, met de klimaatverandering bij iedereen in het hoofd. “There is no planet B”, waarschuwt een bericht geschreven in de sneeuw, aan de ingang van het wintersportoord in de Zwitserse Alpen.

Ngo’s kregen de uitnodiging om deel te nemen aan de gesprekken, die gewoonlijk zijn voorbehouden voor de verantwoordelijken uit het bedrijfsleven en de politiek. “Het is fundamenteel om de burgermaatschappij te betrekken”, aldus Wilmès.

Wilmès wil een ontmoeting met Oxfam. De ngo publiceerde een rapport over de extremen in de socio-economische situatie van individuen wereldwijd.

