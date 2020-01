Australian Open – Teleurgestelde Van Uytvanck: “Het was mijn dag niet”

“Het was mijn dag niet, ik ben teleurgesteld.” Dat heeft Alison Van Uytvanck (WTA 47) verklaard nadat ze zich niet kon plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open. De 25-jarige Van Uytvanck verloor op het hardcourt van Melbourne in de eerste ronde van de Française Fiona Ferro (WTA 63) in twee sets: 6-2, 6-1.

“In het begin had ik wat stress en het was moeilijk om dat los te laten, om op het niveau te komen waarop ik had gehoopt. Fiona Ferro heeft zonder twijfel een van haar beste matchen gespeeld, op een top vijftig niveau”, aldus Van Uytvanck. “Jammer dat het me niet lukte om terug te komen naar 2-2 in de tweede set, want dan weet je het nooit. Ik vind het een moeilijk resultaat.”

“Ik heb niet veel gespeeld en ik voelde dat ik moeite had om op adem te komen na een lange rally. Maar dat is niet de reden waarom ik verloren heb”, aldus de Vlaams-Brabantse. “Het is een Grand Slam, ik wilde het goed doen. Ik voel me in elk geval niet vervloekt. Ik ben maar een mens en er zijn ergere zaken dan een tennismatch verliezen.”

Van Uytvanck komt nog aan zet in het dubbelspel met partner Greet Minnen.

bron: Belga