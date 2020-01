“Vlaamse regering stort VRT in chaos”

De beslissing van de Vlaamse regering om CEO Paul Lembrechts opzij te zetten stort de VRT in chaos. Dat zegt Vlaams parlementslid Katia Segers van sp.a vandaag in een reactie. “Is dit paniekvoetbal van de Vlaamse regering of een doelbewuste strategie om de VRT te verzwakken?”, vraagt ze zich af. Met haar keuze om Lembrechts de laan uit te sturen, doet de regering “een voorafname op de beslissing van de raad van bestuur op basis van de uitkomst van de bemiddelingsopdracht van Fabiaan Van Vreckem van Accord die het lot bepaalt van nummer twee Peter Claes”, zegt Segers. “Bovendien is met het ontslag van Lembrechts de interne onrust niet opgelost. Met uitzondering van Claes had het directiecomité zich immers unisono en duidelijk achter Paul Lembrechts geschaard.”

“Op dit cruciale moment, met een nieuwe raad van bestuur die de nieuwe besparingen moet uitvoeren en de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering moet onderhandelen, is het essentieel om in het belang van de instelling en van de mensen op de werkvloer zo snel mogelijk de rust te herstellen en zo snel mogelijk werk te maken van een sterke visie op de missie en opdracht van het huis van vertrouwen.”

Volgens Segers wacht er interim-manager Leo Hellemans “een zware en belangrijke taak” om hiervan werk te maken.

bron: Belga