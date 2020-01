Vanthourenhout over meerdere kopmannen: “Dat is net onze sterkte”

In tegenstelling tot vorige jaren rust de Belgische hoop niet alleen op de schouders van Wout van Aert op het WK veldrijden. Bondscoach Sven Vanthourenhout hoopt in Zwitserland een sterk blok van vier à vijf kopmannen tegenover Mathieu van der Poel te zetten, die jacht maakt op een derde wereldtitel, de tweede op een rij. “Er zitten meerdere kopmannen in deze selectie: de breedte is net onze sterkte”, vertelde Vanthourenhout maandag tijdens een persmoment in Tubeke. Bij de kopmannen worden naast Van Aert ook Belgisch kampioen Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Toon Aerts gerekend. De bondscoach zet daar Tim Merlier bij, die op het snelle parcours in Zwitserland het verschil kan maken. “Ik ben er zeker van dat we iedereen aan honderd procent aan de start kunnen krijgen. We zullen hen allemaal nodig hebben om Mathieu te kloppen. Iedereen kijkt dan naar Van Aert en Sweeck, maar Iserbyt en Aerts leverden zondag een hoogstaande prestatie af in Nommay.”

De vraag is hoe sterk Van Aert over een kleine twee weken in Zwitserland zal zijn. “Ik ben er zeker van dat we daar de beste Wout van Aert van dit seizoen zullen zien. Of het de beste Wout van Aert ooit zal zijn, valt nog af te wachten. Er zijn zeker signalen dat we de beste Wout gaan zien in Zwitserland. Hij zal er een hele belangrijke rol spelen. Zijn goesting en ambities om daar iets neer te zetten zijn zeker gegroeid.”

Van der Poel is dit seizoen hors catégorie, maar dat betekent niet dat de Belgische selectie zonder ambitie naar Zwitserland vertrekt. “Ik heb al een plan in mijn hoofd hoe we het daar zullen aanpakken”, bekende Vanthourenhout. “Mathieu is dit seizoen met voorsprong de sterkste man en daar kan je alleen maar respect voor hebben. Maar wij trekken naar ginder met de intentie om te koersen en te winnen, ook al weten we dat het geen makkelijke opdracht zal worden.”

Vanthourenhout is niet echt tevreden met het parcours in Dübendorf. “Ik ben er al geweest en ik kan jullie verzekeren: veel moeten we daar niet van verwachten. Het is op een vliegveld gelegen en alles is dus vlak en snel, het tegenovergestelde van wat je in Zwitserland zou verwachten. Er worden dan maar kunstmatige hindernissen aangelegd. Omdat het zo snel is, kan dat eventueel wel in ons voordeel uitdraaien.”

Bron: Belga