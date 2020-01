Vanthourenhout kiest voor Quinten Hermans als zevende man op het WK

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft deze middag in de bondsgebouwen in Tubeke zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf (1-2 februari). Als zevende man verkiest Vanthourenhout Quinten Hermans boven Gianni Vermeersch. De andere verwachte namen die de Belgische kleuren zullen verdedigen, zijn Belgisch kampioen Laurens Sweeck, Wout van Aert, Eli Iserbyt, Toon Aerts, Tim Merlier en Michael Vanthourenhout.

Vorig jaar, op het WK in het Deense Bogense, kwam er voor ons land slechts één gouden medaille uit de bus. Die was voor Sanne Cant bij de vrouwen elite. Bij de mannen elite ging de wereldtitel naar het Nederlandse fenomeen Mathieu van der Poel, zilver was voor Van Aert en brons voor toenmalig Belgisch kampioen Toon Aerts. Iserbyt sloot zijn carrière bij de beloften af met brons achter Tom Pidcock.

Bij de junioren ging het zilver naar Witse Meeussen en het brons naar Ryan Cortjens, met ook nog een eervolle vermelding voor de vierde plaats van eerstejaars Thibau Nys. In totaal kwam België zo op zes medailles: één keer goud, drie keer zilver en twee keer brons.

