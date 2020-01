Repatriëring vrouwelijke terreurverdachte doet Noorse coalitie wankelen

De centrumrechtse regering in Noorwegen is in zwaar weer verzeild geraakt door de repatriëring van een vrouwelijke terreurverdachte uit Syrië. De beslissing om de vrouw, die voor IS vocht in Syrië, naar Noorwegen over te brengen, zorgt voor nervositeit binnen regering. Verschillende leden van de rechtspopulistische Fremskrittspartiet of Vooruitgangspartij willen uit de coalitie stappen. Premier Erna Solberg, zelf van de Conservatieve Partij, zat vandaag al samen met de partijleider van de Vooruitgangspartij, Siv Jensen, om de zaak te bespreken.

De Noorse grondwet voorziet geen ontbinding van het 169 zetels tellende parlement tussen verkiezingen. De partijen moeten dus zelf een nieuwe coalitie zoeken als een partij opstapt.

De volgende verkiezingen vinden in 2021 plaats.

De Noorse centrumrechtse coalitie bestaat naast Solbergs Conservatieve Partij en de Vooruitgangspartij nog uit de liberalen en de christendemocraten.

De vrouw, van Pakistaanse oorsprong, groeide op in Noorwegen. Ze kwam vrijdagavond aan in Noorwegen, met haar twee kinderen, en werd meteen opgepakt.

