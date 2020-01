Rechtbank Charleroi – Drie jaar cel voor vuistslag met zware gevolgen

De correctionele rechtbank van Charleroi heeft maandag een man tot drie jaar cel veroordeeld voor een gewelddadige vuistslag, die het slachtoffer ernstig verwondde. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Op 7 oktober 2018 was de jongeman van 23 jaar met collega’s na een werkdag naar de Place Verte getrokken in Charleroi. Het slachtoffer bevond zich daar ook met vrienden. De twee mannen raakten in conflict en de beklaagde bracht een enkele zware vuistslag toe, waarna het slachtoffer zwaar ten val kwam.

“Het slachtoffer was bewusteloos na de slag en er kwam bloed uit zijn oren”, aldus het parket, dat een celstraf van vier jaar gevraagd had voor de dader, die gekend was en recidivist.

“Vandaag kan mijn cliënt niet meer werken en hij moest het voetballen opgeven. Hij lijdt aan geheugenverlies, insomnia en concentratieproblemen”, aldus de burgerlijke partij.

bron: Belga