PS zet Emir Kir uit partij – PS-militanten van Sint-Joost bevestigen steun aan Kir

De socialistische militanten van Sint-Joost-ten-Node hebben maandagavond quasi unaniem (68 voor, 1 tegen) hun steun bevestigd aan Emir Kir als burgemeester van de gemeente, en hun getrouwheid aan de PS en de waarden van de partij, inclusief het naleven van het cordon sanitair ten opzichte van extreemrechts. Kir had zaterdag al de steun gekregen van de socialistische verkozenen op de Lijst van de Burgemeester in Sint-Joost-ten-Node. Kir werd in de nacht van vrijdag op zaterdag vorige week door de tuchtcommissie van de Brusselse PS uit de partij gezet omdat hij een ontmoeting had met Turkse burgemeesters die lid zijn van de uiterst rechtse partij MHP.

bron: Belga