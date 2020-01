Mysterieuze longziekte nu ook van mens op mens overgedragen

De Chinese nationale gezondheidscommissie heeft bevestigd dat de mysterieuze longziekte die in het centrum van China is opgedoken, overgedragen wordt van mens tot mens. Dat meldt het Chinese staatspersagentschap Xinhua. Er zouden leden van de medische staf geïnfecteerd zijn. Er zijn tot nu toe twee gevallen bekend van dergelijke overdacht.

China rapporteerde vandaag een derde sterfgeval door het mysterieuze virus dat vorige maand opdook. De meeste gevallen werden tot nu toe gesignaleerd in Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners en een belangrijk transitpunt voor verplaatsingen binnen China. In die stad zijn dit weekend 136 nieuwe gevallen geregistreerd. In Peking bleken, voor het eerst, twee mensen besmet met de ziekte en ook in de provincie Guangdong werd het virus bij één iemand vastgesteld.

In het buitenland neemt intussen de onrust toe nadat ook in Zuid-Korea, Japan en Thailand gevallen van het virus opdoken. Meerdere luchthavens in buurlanden van China hebben extra koortscontroles ingevoerd voor reizigers en in een aantal Amerikaanse luchthavens gelden sinds vrijdag maatregelen om de verspreiding tegen te gaan.

bron: Belga