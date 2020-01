Justitie wil Isabel Dos Santos, beschuldigd van verduistering, terughalen naar Angola

Het Angolese gerecht gaat “alle middelen” inzetten om miljardair Isabel dos Santos naar Angola terug te brengen, nadat uit een internationaal onderzoek gebleken is dat ze overheidsgeld verduisterd zou hebben. De dochter van ex-president Jose Eduardo dos Santos verblijft momenteel in Londen en Dubai. Het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) publiceerde gisterenavond een reeks documenten waarin te zien is welke constructies dos Santos heeft opgezet, volgens het consortium om geld te verduisteren van Angolese overheidsbedrijven. Eerder had justitie in Angola ook al een onderzoek geopend naar de zaken van de “prinses” van Angola. Vorige maand bevroor de rechtbank van Luanda al de Angolese bankrekeningen en activa van dos Santos.

De juridische autoriteiten hebben nu aangekondigd dat ze “alle mogelijke middelen en internationale mechanismen zullen gebruiken om Isabel dos Santos” te laten terugkeren naar het land. Ze verblijft nu deels in Londen en deels in Dubai. Ze beschuldigen de vrouw ervan dat ze samen met haar echtgenoot meer dan een miljard dollar verduisterd heeft van de rekeningen van de overheidsbedrijven Sonagol, een oliebedrijf, en Ediama (diamant) om hun privézaken te financieren. Ook tegenover de Angolese justitie ontkent dos Santos alle beschuldigingen, en ze beweert dat ze nooit op de hoogte werd gebracht van de vervolging. Volgens de procureur-generaal had dos Santos wel een kennisgeving gekregen en had ze nog de dag zelf het land verlaten.

Het onderzoek van de ICIJ, gebaseerd op 715.000 gehackte documenten (de “Luanda Leaks”) die op computers stonden van de beheersvennootschap van dos Santos in Portugal, lijkt de beschuldigingen tegen de vrouw nu te bevestigen. Ze zou via 400 bedrijven in 41 landen een hele constructie hebben opgebouwd om overheidsgeld te stelen. Nog volgens de journalisten zouden grote consultancybedrijven als PwC en Boston Consulting Group alarmsignalen hebben genegeerd, waardoor ze haar eigenlijk assisteerden in haar frauduleuze praktijken.

Begin januari opende het Portugese gerecht ook al een onderzoek naar dos Santos voor witwassen van overheidsgeld.

Dos Santos, door het Amerikaanse magazine Forbes in 2013 uitgeroepen tot de eerste vrouwelijke miljardair van Afrika, noemt de beschuldigingen een “heksenjacht” om haar en haar vader in diskrediet te brengen. “Mijn fortuin is er gekomen door mijn karakter, mijn intelligentie, mijn opleiding, mijn professionele capaciteiten en mijn doorzettingsvermogen”, schreef ze op Twitter. Haar advocaat spreekt van een gecoördineerde actie door de huidige president van Angola.

Jose Eduardo dos Santos regeerde Angola tussen 1979 en 2017 met ijzeren hand. Zijn tegenstanders beschuldigen hem ervan de economie in Angola, een van de armste landen ter wereld, naar zijn hand te hebben gezet om er persoonlijke rijkdom uit te halen.

Bron: Belga