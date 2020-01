Jupiler Pro League – AA Gent lijft Sven Kums weer definitief in

AA Gent heeft maandag een akkoord bereikt met RSC Anderlecht over de definitieve transfer van Sven Kums. Dat melden de Buffalo’s. De 31-jarige middenvelder ondertekende een overeenkomst die hem aan de club bindt vanaf 1 juli 2020 tot 30 juni 2023. Kums speelde dit seizoen al in totaal 24 wedstrijden en scoorde daarin 1 keer. AA Gent leent de Brabander deze jaargang van Anderlecht, waar hij sinds de zomer van 2017 voetbalde maar op een dood spoor zat. Kums, een jeugdproduct van Anderlecht, deed zijn eerste profervaring achtereenvolgens op bij Lierse, KV Kortrijk, het Nederlandse Heerenveen en Zulte Waregem. Begin juli 2014 ondertekende hij een eerste contract bij AA Gent en daar ontbolsterde hij helemaal. Hij werd er kapitein en rechterhand van coach Hein Vanhaezebrouck, pakte in zijn eerste seizoen bij de Buffalo’s meteen de landstitel en kreeg in januari 2016 de Gouden Schoen.

Eind augustus 2016 volgde er een transfer naar het buitenland, via Watford belandde de middenvelder in de Serie A bij Udinese. Na één seizoen Italië keerde Kums terug naar België en tekende hij bij Anderlecht. Daar paste hij afgelopen zomer dus niet meer in de plannen.

bron: Belga