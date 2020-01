Flanders Swimming Cup – Valentine Dumont zwemt EK-minimum op 200m vrije slag

Valentine Dumont heeft zondag op de Flanders Swimming Cup in Antwerpen op de 200 meter vrije slag het minimum gezwommen voor het EK in Boedapest (11-17 mei). De 19-jarige Belgische tikte aan na 1:59.32, en bleef zo vijftien honderdsten onder de vereiste tijd. De zwemster van Namur Olympic Club eindigde in haar wedstrijd als derde, achter de Britse Freya Anderson (1:56.06) en de Duitse Annika Bruhn (1:59.29). Lana Ravelingien (BRABO) eindigde als vijfde in 2:02.02. Valentine Dumont en Lana Ravelingien zwommen in Antwerpen, samen met Juliette Dumont en Lotte Goris, naar een nieuw Belgisch record op de 4×100 meter vrije slag (3:43.11).

Louis Croenen (SHARK) eindigde in de finale van de 200 meter vlinderslag als tweede in 1:58.96, achter de Deen Viktor Bromer. Hij bleef ver van de 1:58.15 die nodig was voor het EK. In de finale van de 100 meter vrije slag finishte Thomas Thijs (ZGEEL) als derde in 49.80, net voor Sébastien De Meulemeester (BRABO), gedeeld vierde (50.14). Alexandre Marcourt (TRUST) werd zesde in 50.16. Het EK-minimum bedroeg 49.13.

Lotte Goris (BRABO) kwam 1.01 tekort voor het EK met de tweede tijd (4:14.27) in de finale van de 400 meter vrije slag. De Britse Holly Bibbott (4:13.74) pakte de zege. Fanny Lecluyse (DM) liet “ziek en zonder energie” verstek gaan voor de finale van de 200 meter schoolslag.

Bron: Belga