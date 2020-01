Directeur-generaal van BBC neemt ontslag

Tony Hall, de directeur-generaal van de BBC, stapt tegen komende zomer op bij de Britse openbare omroep. Dat heeft hij vandaag zelf bekendgemaakt. Hall zegt dat hij plaats maakt voor een opvolger, die de onderhandelingen over de overeenkomst tussen BBC en de regering moet voeren.

Hall, die zeven jaar lang aan het hoofd stond van de openbare omroep, zegt dat het om een “moeilijke” beslissing gaat, die in het belang van de onderneming wordt genomen.

“Ik houd van de BBC. Als ik mijn hart zou volgen, dan zou ik hier nooit willen vertrekken”, zo zegt Hall in een mededeling waaruit de Britse media citeren. Maar door nu al een stap opzij te zetten, wil de 68-jarige topman zijn opvolger voldoende tijd geven om zich voor te bereiden op de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst met de Britse overheid. De huidige overeenkomst loopt nog tot 2027, maar in het voorjaar 2022 is er wel een tussentijdse evaluatie gepland.

Die onderhandelingen dreigen voor de BBC erg lastig te worden. De Britse eerste minister Boris Johnson heeft onlangs nog vraagtekens geplaatst bij de huidige financiering van de openbare omroep. Johnson overweegt om het niet betalen van het kijk- en luistergeld niet langer strafbaar te maken.

Hall was in november 2012 aan het hoofd van de BBC gekomen, in de nasleep van de zaak Jimmy Savile. Die voormalige BBC-coryfee werd na zijn dood in verband werd gebracht met honderden gevallen van seksueel misbruik op minderjarigen.

Bron: Belga