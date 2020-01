Denise Betsema mag na dopingschorsing weer crossen

Veldrijdster Denise Betsema mag per direct terug in competitie crossen. De Internationale Wielerunie (UCI) heeft laten weten dat de Nederlandse voor dopingmisbruik een schorsing van zes maanden krijgt, maar Betsema zat de sanctie, die werkt met terugwerkende kracht, al uit. De UCI maakte begin april vorig jaar bekend dat Betsema, toen bij Marlux-Bingoal, na de Wereldbekermanche veldrijden in het Nederlandse Hoogerheide, op 27 januari 2019, positief was bevonden op anabole steroïden. De 26-jarige Nederlandse ontkende, maar haar team zette haar wel meteen op non-actief.

Nu laat de UCI weten dat Betsema voor het dopingmisbruik met anabole steroïden, op 27 januari 2019 in Hoogerheide en ook op de Superprestige van 16 februari 2019 in Middelkerke, een schorsing van zes maanden krijgt. Die ging al in op 5 april vorig jaar, waardoor Betsema nu per direct weer mag crossen.

Betsema zal morgen samen met Jurgen Mettepenningen, teammanager bij het huidige Pauwels Sauzen-Bingoal, op een persmoment (14u) in Waasmunster meer uitleg geven.

bron: Belga