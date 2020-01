Conflict Libië – “Vooruitgang geboekt, maar er is nog veel werk”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft er vertrouwen in dat er in Libië in de toekomst minder geweld zal zijn. Dat verklaarde hij na de internationale bijeenkomst over Libië in Berlijn. Volgens hem is er vooruitgang geboekt in het overleg over een staakt-het-vuren, maar er is nog een lange weg te af te leggen. Er blijven volgens Pompeo nog een aantal zaken onbeantwoord, zoals hoe de situatie effectief opgevolgd kan worden. “Het is een complex slagveld”, klinkt het.

Volgens de buitenlandminister heeft het overleg er in ieder geval voor gezorgd dat er minder wapens en strijdkrachten in de regio zullen zijn. Hij is ervan overtuigd dat alle deelnemers een politieke oplossing voor het conflict willen.

De wereldleiders die samenkwamen in Berlijn zijn tot een slotakkoord met 54 punten gekomen. Daarin roepen ze onder meer alle partijen in Libië op om het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechten te respecteren om burgers en burgerinfrastructuren zoals luchthavens te beschermen. Verder steunen de leiders ook de oprichting van een verenigde nationale dienst voor veiligheid, politie en het leger.

Bron: Belga