China beperkt gebruik plastic

China verbiedt het gebruik van plastic wegwerpzakjes in de grote steden. Ook plastic rietjes worden in de ban gedaan. Dat hebben de Chinese autoriteiten bekendgemaakt. China is één van de grootste producenten én consumenten van plastic ter wereld. De overheid wil het gebruik over een periode van vijf jaar fors terugdringen.

Concreet zullen bijvoorbeeld niet-herbruikbare plastic zakjes dit jaar al verboden worden in bijvoorbeeld supermarkten en shoppingcenters in grote steden. Ook bij afhaalmaaltijden worden plastic verpakkingen en bestek in de ban gedaan. Hotels zullen in de toekomst ook niet langer een plastic kam of tandenborstel mogen aanbieden.

Bron: Belga