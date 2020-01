‘Bad Boys 4’ staat al in de steigers

‘Bad Boys for Life’, het derde deel in de buddy cop-filmreeks, is nog maar net in de bioscoop verschenen, of Sony trekt de productie van een vierde deel al op gang. Of dat vierde deel ook door het Belgisch duo Adil El Arbi en Bilall Fallah geregisseerd zal worden is nog koffiedik kijken.

Ondanks de woorden “een allerlaatste keer” in de trailer, laat het einde van ‘Bad Boys for Life’ de deur wijd open voor een vierde deel.

Nu de recensies van ‘Bad Boys for Life’ overwegend positief zijn, is dat voor Sony hét signaal om groen licht te geven voor dat vierde deel, zo bericht entertainmentmagazine The Hollywood Reporter. Sterren Will Smith en Martin Lawrence lijken ook daarin de hoofdrollen te gaan vertolken. Chris Bremner zal opnieuw het script neerpennen.

Mooie score

‘Bad Boys for Life’ verzamelde tot op heden een mooie score van 7,5 op 10 op filmdatabase IMDb, terwijl de twee vorige films 6,6 (‘Bad Boys II’) en 6,9 (‘Bad Boys’) laten optekenen op IMDb.

Die positieve recensies lokken mensen duidelijk naar de filmzalen, want in de Verenigde Staten – waar de film vorige maandag in première ging – zette de blockbuster met een opbrengst van 6,4 miljoen dollar een nieuw recordbedrag neer voor een voorvertoning in de maand januari. Het openingsweekend – een verlengd weekend in Noord-Amerika – bracht 66 miljoen dollar op, 20 miljoen meer dan de opening van ‘Bad Boys II’. Het lijkt er dus op dat El Arbi en Fallah gelanceerd zijn in Hollywood.

Het succes van ‘Bad Boys for Life’ is overigens niet alleen goed nieuws voor El Arbi en Fallah, maar is ook een opsteker voor Will Smith, wiens carrière na een reeks flops in het slop zit. Vorig jaar had Smith nog een hoofdrol in ‘Gemini Man’, dat met een budget van 138 miljoen dollar slechts 173 miljoen dollar in het laatje bracht aan de wereldwijde box office.