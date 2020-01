De Française Clara Direz heeft verrassend de Wereldbekermanche parallelreuzenslalom in het Italiaanse Sestriere op haar naam geschreven. De 24-jarige Direz haalde het van de Oostenrijkse Elisa Mörzinger en de Italiaanse Marta Bassino. Voor de Française was het nog maar de tweede keer dat ze op een Wereldbekermanche in de top tien kon eindigen: eind december werd ze zevende in de reuzenslalom in het Oostenrijkse Lienz. Op het WK van vorig jaar was ze achtste geworden.

Bron: Belga