Paul Magnette houdt piste voorlopige regering in het achterhoofd

PS-voorzitter Paul Magnette heeft de piste van een voorlopige regering nog niet begraven indien het niet mogelijk is een volwaardige regering te vormen. “Het is vanzelfsprekend beter een echte regering te maken, maar als we geen oplossing vinden, zouden we een regering kunnen vormen voor zes maanden of een jaar, om de dringende sociale noden aan te pakken”, verklaarde Magnette vandaag op RTL-TVi. Het is niet de eerste keer dat Magnette de piste lanceert. Hij deed dat al in juni, enkele maanden na de verkiezingen van 26 mei. “Als het helpt ons uit de huidige crisis te halen, dan kunnen we een voorlopige regering maken die beperkt is in tijd en samenstelling”, vindt de PS-voorzitter. “Dat blijft een mogelijkheid. Het is misschien de enige manier om uit de crisis te raken.”

Net als enkele maanden geleden vindt Magnette dat zo’n regering, die zou bestaan uit de partijen van de regering in lopende zaken (liberalen en CD&V) met de socialisten en groenen, zich gedurende zes maanden tot een jaar zou kunnen toespitsen op de sociale en milieunoden. Bij de dringende sociale noden horen volgens Magnette het minimumpensioen van 1.500 euro, de verhoging van de uitkeringen en het minimumloon. Ook moet er voor Magnette dringend een begroting voor dit jaar worden opgesteld. Vandaag draait het land nog steeds op het ritme van het budget van 2018, wat niet zou volstaan.

Het PS-kopstuk herhaalde dat de PS altijd bereid is met de N-VA te praten over inhoud indien de partij van mening verandert over een socialer beleid. “Maar behalve symbolische uitspraken op hun grote meeting heb ik nog niets gezien”.

