Elise Mertens: “Top 20 is mooi, maar ik hoop beter te doen”

Elise Mertens (WTA 17) hoopt in de komende Australian Open net als in 2018 een topprestatie neer te zetten. Toen schopte ze het tot in de halve finales in Melbourne. Dinsdag opent de Belgische nummer 1 het eerste grandslamtoernooi van het seizoen tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 86). Beide speelsters ontmoeten elkaar voor het eerst op het WTA-circuit. “Het is speciaal hier te zijn”, verklaarde Mertens vandaag. “Ik denk nog altijd aan die fantastische ervaring. Die plek in de halve finales was fenomenaal. Het leek wel een droom. Weten waartoe ik in staat ben, kan me helpen. Ik weet niet veel over Kovinic. Bij de junioren heb ik haar al ontmoet. Ze slaat hard. Maar wanneer de bal in haar racket komt, heeft ze het moeilijk. Sinds begin dit jaar heb ik al enkele goede wedstrijden gespeeld. In Shenzhen verloor ik van Rybakina, die het toernooi uiteindelijk won. Tegen Watson in Hobart speelde ik niet mijn beste match. Maar daardoor had ik wel meer tijd om me voor te bereiden. En ik voel me goed.”

2020 wordt een druk jaar voor Mertens, met ook nog de Olympische Spelen in Tokio op de kalender. Daar zou ze kunnen dubbelen met Kim Clijsters. Dit jaar hoopt Mertens ook dichter bij de top tien op de WTA-ranking te komen.

“De top 20 is mooi. Ik sta er nu twee jaar op rij in. Ik hoop dus beter te doen, zelfs al is de puntenkloof groot tussen de nummer 15 en de nummer 10 en tussen de nummer 10 en de nummer 5. Goed spelen op de grandslamtoernooien kan het verschil maken. In het vrouwentennis speelt iedereen vandaag agressief tennis. Het is dus heel belangrijk goed te presteren bij de opslag, de return en de eerste vier balcontacten. Daar heb ik in de winter aan gewerkt”, besloot Mertens.

Bron: Belga