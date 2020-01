Elektrische fiets populairder dan ooit op Velofollies

De veertiende editie van fietsbeurs Velofollies heeft het afgelopen weekend meer dan 40.000 bezoekers over de vloer gekregen. De trend van het jaar blijft de elektrische fiets. “Niet alleen de traditionele stadsfiets, maar ook race- en bakfietsen zijn populair in een elektrische versie”, klinkt het bij de organisatie. Fietsliefhebbers konden afgelopen weekend weer hun hart ophalen in Kortrijk Xpo. Zowel de semiprofessionele coureur als de occasionele zondagsfietser vond er zijn gading tussen de meer dan 350 standen. Velofollies is zowat het uitstalraam van de Belgische fietssector en dat vertaalt zich in bezoekersaantallen. “Net als vorig jaar klokken we af op meer dan 40.000 bezoekers”, zegt organisator Pieter Desmet.

Volgens Desmet is er ook steeds meer interesse vanuit onze buurlanden. “Het valt op dat erg veel Noord-Fransen naar Kortrijk afzakken”, luidt het. “Uit Nederland komen veel fietsdealers de nieuwste ontwikkelingen bekijken.”

De exposanten investeerden opnieuw fors in hun standruimte op de wielerbeurs. Bezoekers konden er zich niet alleen vergapen aan mooie fietsen, kleurrijke fietstenues en leuke hebbedingetjes, ze konden ook interviews met hun favoriete wielrenners meepikken, hun fietspositie laten opmeten of een e-bike uitproberen op het testparcours.

De elektrische fiets bleef ook deze editie populair op Velofollies. “Vorig jaar werden zo’n 470.000 fietsen verkocht in België, waarvan ongeveer de helft elektrisch. Het gaat dan niet enkel om stadsfietsen, maar ook racefietsen, mountainbikes en gravelbikes winnen aan populariteit en van de speedpedelec, de ‘snelle e-bike’, werden er vorig jaar 40 procent meer verkocht. Ik vermoed dat dit aandeel de komende jaren nog zal groeien”, aldus Desmet.

