35 ministers verzamelen in Brussel op conferentie rond herdenking Holocaust

De International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) heeft zondag 35 ministers en politiek afgevaardigden samengebracht in Brussel voor een conferentie rond de herinnering aan de Holocaust en de preventie van genocide. In een gezamenlijke verklaring van veertien punten verduidelijken de ministers hun engagement om alle vormen van discriminatie te blijven te bestrijden. De conferentie markeert het begin van een historisch jaar waarin de 75ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau, die plaatsvond op 27 januari 1945 en het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 2 september 1945, zal gevierd en herinnerd worden. Daarnaast is het in 2020 ook de 20ste verjaardag van de Verklaring van Stockholm over de Holocaust.

Op de conferentie kwamen de ministers bij elkaar om gedachten uit te wisselen over de hedendaagse uitdagingen en werd er een nieuwe verklaring opgesteld met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat een genocide als de Holocaust nooit meer plaatsvindt. Zo spreken de ministers onder meer hun grote zorgen uit over het rijzende antisemitisme en benadrukken ze het belang van de strijd tegen de ontkenning van de Holocaust.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) nam ook deel aan de conferentie van het IHRA. In een persbericht benadrukt hij dat het erg belangrijk is om de voortdurende aandacht voor de Holocaust en het onderwijs over de Shoah in stand te houden. De herinnering aan de gruweldaden levend houden, werkt volgens Goffin preventief om ervoor te zorgen dat ze nooit meer gebeuren.

bron: Belga