WTA Hobart – Rybakina pakt in Hobart eerste titel

De Kazachse Elena Rybakina (WTA 30) heeft zaterdag het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/275.000 dollar) gewonnen. De twintigjarige Rybakina, derde reekshoofd in Australië, haalde het in de finale in twee sets van de tien jaar oudere Chinese Shuai Zhang (WTA 40): 7-6 (9/7) en 6-3.

Voor Rybakina was het de tweede toernooizege in haar carrière. Vorig jaar was ze reeds de beste in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De in de Russische hoofdstad Moskou geboren Kazachse heeft dit seizoen de goede vorm al vroeg te pakken. Vorige week werd ze reeds verliezend finaliste in Shenzhen en ze vertrekt dan ook met het nodige vertrouwen naar Melbourne.

De dertigjarige Zhang speelde de achtste WTA-finale in haar carrière, waarvan vijf in de WTA 125. Vier keer was de eindzege voor haar: Guangzhou (2013, 2017), Nankin (2013/WTA 125) en Honolulu (2017/WTA 125).

bron: Belga