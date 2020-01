Tweede toernooizege op rij voor Andrey Rublev

Andrey Rublev (ATP 18) heeft vandaag het ATP-toernooi in het Australische Adelaide (hard/546.355 dollar) op zijn naam geschreven. In de finale haalde de 22-jarige Rus het in twee sets (6-3 en 6-0 na minder dan uur) van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 91). Voor derde reekshoofd Rublev was het al de tweede toernooizege op rij, nadat hij vorige week in Doha al de beste was. In totaal staat zijn teller nu op vier toernooizeges, na ook nog Umag (2017) en Moskou (2019). De Rus is momenteel al twaalf wedstrijden ongeslagen. Voor de eveneens 22-jarige Harris was het de eerste ATP-finale in zijn carrière.

bron: Belga