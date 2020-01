Tientallen gewonden bij rellen aan parlement in Beiroet

Bij rellen tussen de ordediensten en Libanese demonstranten zijn woensdag in de hoofdstad Beiroet tientallen gewonden gevallen. Dat meldt het Libanese Rode Kruis. Manifestanten probeerden het parlement binnen te dringen tijdens protesten tegen de lang aanslepende regeringsvorming in het land. Ze gooiden stenen naar de ordediensten, die reageerden met traangas en het waterkanon.

Het Libanese Rode Kruis meldde dat het dertig gewonden overgebracht heeft naar het ziekenhuis en dat 45 anderen ter plaatse verzorgd werden. De manifestanten zelf spreken van meer dan honderd gewonden.

In Libanon vinden al sinds 17 oktober hevige protesten plaats, die geleid hebben tot het ontslag van premier Saad Hariri. Na enkele weken van rust werd het protest opnieuw aangewakkerd door het getreuzel van de Libanese leiders om een nieuwe regering te vormen.

Voormalig minister van Onderwijs Hassan Diab werd op 19 december aangeduid als de nieuwe premier, met de steun van de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging en haar bondgenoten. Diab is er tot nu toe echter nog niet in geslaagd om een regering te vormen die het land uit zijn zwaarste economische crisis moet halen sinds de burgeroorlog van 1975-90.

Libanon staat onder druk van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om besparingsmaatregelen in te voeren in ruil voor financiële steun. Het land heeft een van de hoogste overheidsschuldratio’s ter wereld, dat neerkomt op 150 procent van het bruto binnelands product.

bron: Belga